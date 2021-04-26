Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da başlıyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 09:17

Avrupa Badminton Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de gerçekleştirilecek organizasyonda 7 milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi tek kadınlarda İBBSK'nın olimpiyat kotalı sporcusu Neslihan Yiğit, tek erkeklerde Emre Lale, çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, çift erkeklerde Mehmet Çapar-Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem-Emre Sönmez ikilisi temsil edecek.

Avrupa Badminton Şampiyonası 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.