İstanbul'da servis ücretlerine zam
İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.
İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam UKOME toplantısında kabul edildi. Yüzde 11,50'lik zam oranı alt komisyonda belirlenmişti. Servisçilerin zam talebi ise yüzde 33,15'ti.
Zammın ardından İstanbul'da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu.
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