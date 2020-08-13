İstanbul’da ‘tapu’ operasyonu: 3'ü tapu görevlisi 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 09:50

USULSÜZ SORGU YAPILARAK BİLGİLERİN PAYLAŞILDIĞI TESPİT EDİLDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü’nde maddi menfaat temin etmek için yapılan müracaat işlemleri ve tapu işlemlerinin öne alındığı, bu işlemlerin tapu görevlileri tarafından takip edilerek ilgililerine bilgi verildiği, tapu çalışanlarının yapılacak işlemler ile ilgili işlem sahiplerini yönlendirerek süreci hızlandırdıkları, tapu kayıtları üzerinde usulsüz sorgu yapılarak bu bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşıldığı tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

Bu bilgiler neticesinde düğmeye basan ekipler, Zeytinburnu, Sarıyer, Sultangazi ve Güngören ilçelerinde tespiti yapılan adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3’ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.