İstanbul’da ‘tapu’ operasyonu: 3'ü tapu görevlisi 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü’nde bazı tapular üzerinde usulsüz işlem yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek 3’ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
USULSÜZ SORGU YAPILARAK BİLGİLERİN PAYLAŞILDIĞI TESPİT EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü’nde maddi menfaat temin etmek için yapılan müracaat işlemleri ve tapu işlemlerinin öne alındığı, bu işlemlerin tapu görevlileri tarafından takip edilerek ilgililerine bilgi verildiği, tapu çalışanlarının yapılacak işlemler ile ilgili işlem sahiplerini yönlendirerek süreci hızlandırdıkları, tapu kayıtları üzerinde usulsüz sorgu yapılarak bu bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşıldığı tespit etti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ
Bu bilgiler neticesinde düğmeye basan ekipler, Zeytinburnu, Sarıyer, Sultangazi ve Güngören ilçelerinde tespiti yapılan adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3’ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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