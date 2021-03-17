İstanbul'da tefeci operasyonu: 26 gözaltı

17 Mart 2021 Çarşamba, 20:14

İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen 26 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda tabanca, tüfek, merminin yanı sıra pos cihazları ve vatandaşlardan alınmış paralar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tefecilik suçuna yönelik olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

Tefecilik yapıldığı belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonlar sonucunda 465.000 lira, 5.632 dolar ve 5.640 euro paranın dışında ele geçirilen malzemeler şöyle:

"2 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tapu ve senet, müştekiye ait tapu devir belgeleri, 1 adet smoke tipi gaz bombası, 2 adet kaşe, 38 adet pos cihazı, 249 adet kredi kartı, çok sayıda pos cihazı slipleri, 1 adet para sayma makinesi, 4 adet dizüstü bilgisayar, 15 adet kaçak cep telefonu, 1 adet harddisk."