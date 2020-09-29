İstanbul'da trafik uygulamasında toplam 8 bin 330 araç kontrol edildi: İşte kesilen ceza miktarı
İstanbul'da trafik uygulamasında 8 bin 330 araç kontrol edilirken 4 bin 33 sürücüye 1 milyon 685 bin 867 lira ceza yazıldı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Eylül'de Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu ile Sahil Yolu ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Trafik uygulamasında toplam 8 bin 330 araç kontrol edildi.
Bu araçlardan 137 abartı egzoz, 89 makas atma, 151 alkollü araç kullanımı, 14 drift, 114 sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 47 emniyet şeridi, 383 araç kullanırken cep telefonu kullanımı, 531 emniyet kemeri ve 2 bin 567 diğer trafik kanunu ihlallerinden olmak üzere 4 bin 33 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 685 bin 867 lira ceza kesildi.
Ayrıca 205 araç trafikten men edilirken 165 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.
En Çok Okunan Haberler
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Selefi Gezenler: Bir ay sonra operasyonlar başlayacak
- Eski CHP'li başkanın korkunç ölümü!
- ABD başkanlık seçimleri için son anket
Video Haberler
- Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil
- Korkunç an kamerada! 14 yaşındaki Halilcan'ın feci ölümü
- Kalp hastaları için koronavirüs uyarısı!
- İstanbul'da sel ve şiddetli dolu yağışı
- Prof. Dr. Aksakal'dan çok önemli koronavirüs uyarısı!
- 3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, serbest bırakıldı!
- Kameralar kayıttaydı... Kayseri'de skandal görüntüler!
- Beykoz’da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri
- Yer: Sivas... Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar
- Adana'da dehşet anları! Film gibi izlediler
En Çok Okunan Haberler
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Selefi Gezenler: Bir ay sonra operasyonlar başlayacak
- Eski CHP'li başkanın korkunç ölümü!
- ABD başkanlık seçimleri için son anket