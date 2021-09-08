İstanbul'da 'tsunami tahliye yolu' çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirde beklenen deprem olası tsunami tehlikesine karşı çalışma başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahil kesimlerini etkileyeceği düşünülen tsunami nedeniyle çeşitli noktalara tahliye yolu tabelaları yerleştiriyor.
İlk olarak Büyükçekmece ilçesine yerleştirilen tsunami tahliye yolu tabelaları, 16 ilçeye daha yerleştirilecek.
Sözcü'de yer alan habere göre, tabelalar hakkında bilgi veren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, “Depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel bu alanlardan vatandaşların uzaklaşmasını gerektiğini gösteren tabelalar bunlar. Bir sonraki tabelaya kadar yani güvenli bölgede olduklarını belirten tabelaya kadar İstanbulluların bu bölgeleri terk etmelerini bekliyoruz." dedi.
Kahraman, depremin ardından Uzakdoğu ülkelerindeki gibi 20-30 metrelik dalgalar beklemediklerini belirtirken "Fakat İstanbul’da da özellikle su içerisindeki toprak hareketleriyle birlikte 6 metrelere varan tsunami dalgalarının oluşması bekleniyor.” diye ekledi.
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