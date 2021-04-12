İstanbul'da türbeler ramazanda ziyarete açık olacak

12 Nisan 2021 Pazartesi, 11:24

İstanbul'da geçen yıl koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olan türbelerin bu ramazanda ziyarete açılmasına karar verildi.

Tedbirler nedeniyle geçen yıl türbelere ziyaretçi kabul edilmemişti. Bu ramazanda ise sosyal mesafe kurallarına uyularak türbelere ziyaretçi alınabilecek.

İlgili karar İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelgede "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve oluşabilecek kalabalıklara karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak" denilerek bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğüne bağlı 120 türbe bulunuyor.



