İstanbul'da uyuşturucu operasyonları; 42 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu, uyarıcı madde, sahte döviz cinsi para ve silah ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sokak satıcılarına yönelik Sultanbeyli, Bakırköy, Beyoğlu, Bahçelievler'de operasyon düzenledi.
Ekiplerin, adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda; 40 bin 320 adet Captagon hap, 2 kilo 722 gram esrar, 6 kilo 27 gram Bonzai, 582 gram eroin, 320 gram Afyon Sakızı, 153 gram Metamfetamin, 66 gram kokain, 11 gram Sentetik Kannabioid, 3 bin 678 adet Ecstasy, 2 adet Suboxone ele geçirdi.
Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 30 adet fişek ile sahte olduğu değerlendirilen 6 bin 850 dolar, 38 bin 855 lira, 5 euro ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
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