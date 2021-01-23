İstanbul'da uyuşturucu operasyonları; 42 gözaltı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 17:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sokak satıcılarına yönelik Sultanbeyli, Bakırköy, Beyoğlu, Bahçelievler'de operasyon düzenledi.

Ekiplerin, adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda; 40 bin 320 adet Captagon hap, 2 kilo 722 gram esrar, 6 kilo 27 gram Bonzai, 582 gram eroin, 320 gram Afyon Sakızı, 153 gram Metamfetamin, 66 gram kokain, 11 gram Sentetik Kannabioid, 3 bin 678 adet Ecstasy, 2 adet Suboxone ele geçirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 30 adet fişek ile sahte olduğu değerlendirilen 6 bin 850 dolar, 38 bin 855 lira, 5 euro ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.