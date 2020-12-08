İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik olarak Ümraniye ve Maltepe'de yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA
08 Aralık 2020 Salı, 06:43
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, Ümraniye ve Maltepe'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

 

3 KATLI BİNAYA BASKIN

Baskın yapılan adreslerden biri de Yukarı Dudullu Mahallesi Kısmet Sokak'da bulunan 3 katlı bina oldu. Saat 06:00 sıralarında binaya gelen ekipler, daha önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. Binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler