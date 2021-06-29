İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'un Pendik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.
Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.
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