Johnson&Johnson ürettiği uyuşturucu içerikli ilaçlar için 230 milyon dolar ceza ödeyecek
New York Başsavcısı Letitia James, uyuşturucu (opioid) içerikli ilaçlarının üreticisi Johnson&Johnson'a (J&J ) karşı eyaletin açtığı davada firmayla 230 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Başsavcılığın internet sayfasında yer alan basın açıklamada, J&J tarafından üretilen opioid madde içeren ilaçların insanlarda bağımlılık yapması ve ölümcül sonuçları olmasına karşın, bu konuda kullanıcılara yeterince bilgilendirme yapmadığı için 2019'da açılan davada firmanın bugün 230 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
James, "Opioid salgını New York eyaletinde ve ülkenin geri kalanında sayısız insan üzerinde hasara yol açtı ve milyonlarca insanı tehlikeli ve ölümcül opioidlere bağımlı hale getirdi." ifadesine yer verdi.
J&J'nin opioid satışına New York başta olmak üzere tüm Amerika'da son vereceğinin belirtildiği açıklamada, "Eyaletimiz genelinde hayatını kaybeden veya opioid bağımlısı binlerce kişinin kayıplarını hiçbir zaman telafi etmeyecek olsa da bu fon gelecekteki yıkımları önlemek için kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Başsavcı James'in opioid üreten diğer endüstri firmalarına karşı da açtığı davaların devam ettiği kaydedildi.
J&J'in, 1 Haziran'da bebek pudrasında kansere yol açan 'asbest' maddesini yıllarca bilinçli olarak kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık cezası, temyiz mahkemesince onaylanmıştı.
Pfizer ve Moderna ile birlikte J&J, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay alan ilaç firmaları arasında yer alıyor.
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