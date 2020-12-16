İstanbul'da "yatılı kumarhaneye" operasyon
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma günü ruhsatsız iş yerine girip pazartesi sabahına kadar kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 12 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerini denetleyen ekipler, 26 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması süresince şüphelilerin iş yerinden çıkmadan kumar oynadıkları belirlendi.
Polis, 26 kişiye Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununca 83 bin 900 lira idari para cezası kesti. İş yeri sorumlusu ve kurpiyer olarak çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi. Adreste yapılan aramada 138 bin kumar parası, 100 adet para yerine geçen pul ve 50 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi. Öte yandan şüphelilerin cuma akşamı kısıtlama öncesi iş yerine girdikleri ve kısıtlama sona erene kadar iş yerinin içinde çitlerle ayrılmış bir bölümde uyudukları öğrenildi.
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