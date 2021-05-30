İstanbul’da yeni bir çağdaş sanat fuarı
Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ArtContact İstanbul Fuarı, 6 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.
Bu yıl ilk kez yapılacak olan ArtContact İstanbul’da, Galeri Selvin ve Şişli Belediyesi ortak bir projeyle yer alıyor. Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki fuar, 31 Mayıs’taki ön izleme ile sanatseverlere kapısını açacak.
Hafta sonu yasakları devam ederse 4 Haziran, etmezse 6 Haziran’a kadar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Galeri Selvin’de eserleri yer alacak sanatçılar şöyle:
Dilşad Akçayöz, Güneş Çınar, Dilan Demirbağ, Filiz Öztürk Doğan, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Uğural Gafuroğlu, Bahri Genç, Mahir Güven, Mahmut Karatoprak, Nail Payza, Ozan Ünali Nejdet Vergili.
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