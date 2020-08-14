İstanbul'da yeni evli çiftin 200 bin liralık altınlarını çaldılar
İstanbul'da yeni evli çiftin evine giren hırsızlar 200 bin liralık altınları çalıp kayıplara karıştı.
Olay geçtiğimiz Pazartesi gece 02.00 sıralarında İstanbul Ümraniye'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yeni evli olan Kübra Yarış ile Güven Yarış çifti tatil için il dışına gitti. Evde bulunan kedilerine bakmaları için ise arkadaşına ve temizlik işçisine evin anahtarını bıraktı. Kedilere mama vermek için eve giren arkadaşı ve temizlik işçisi evi dağınık buldu. Hırsızların eve girdiğinden şüphelenen arkadaşı ve temizlik işçisi evde bulunan altın ve ziynet eşyalarını kontrol etti. Ancak altınların ve ziynet eşyaların yerinde olmadığını gördüler.
Olay yerine gelerek sitesinin güvenlik kameralarını inceleyen polisler hırsızların siteye elini kolunu sallayarak girip 200 bin lira değerindeki altınları ve ziynet eşyaları çaldıklarını tespit etti. Tatile giden çift ise olay karşısında büyük bir şok yaşadı.
Anne Nuray Arslan, "Hırsızların en kısa zamanda bulunmalarını istiyoruz başkalarının da canını yakmadan" diye konuştu.
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