İstanbul'da yıllık enflasyon arttı

01 Haziran 2021 Salı, 13:58

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15.78, toptan fiyatlar ise yüzde 19.03 arttı.

Mayıs ayında giyim harcamalarında yüzde 7.49, ev eşyaları harcamalarında yüzde 4.81, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2.4, gıdada yüzde 1.37 artış gerçekleşti. Kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.43 azalma yaşanırken diğer harcamalar grubunda değişim olmadı.