İktidarın emekçiye verdiği zam, enflasyon yüzünden 5. ayda buhar oldu

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Enflasyonda önlenemeyen yükseliş, tüm emekçilerin geçim sıkıntısını dayanılmaz hale getirdi. Memur ve memur emeklisine bu yıl için verilen yüzde 6’lık zam, yüzde 5.45 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle daha ilk 4 ayda erirken yaklaşık 7 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti olan asgari ücret de 5. ayda açlık sınırının altına düştü.

Emekçi enflasyon farkı değil, en az 500 TL seyyanen zam talep ediyor. Memur ve emeklisine ilk 6 aylık enflasyon sonucuna göre enflasyon farkı yansıtılacak. Yeni zam ise ağustos ayındaki yapılacak toplusözleşme görüşmelerinde belirlenecek orana göre ocak ayında yapılacak.

Asgari ücretle çalışan işçinin de durumu giderek zora giriyor. Asgari ücret, Türk-İş’in 4 kişilik ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 2 bin 830 liranın altına düştü.

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için ise önümüzdeki günlerde iktidar ile Türk-İş pazarlık masasına oturacak. Ülke gündeminin sıklıkla değiştiği bugünlerde çalışanların değişmeyen gündeminin “geçim sıkıntısı” olduğuna işaret eden Türk-İş, “Özellikle üretimin temel girdisi olan akaryakıt fiyatlarında bu ay gerçekleşen artışın başta gıda maddeleri olmak üzere birçok temel mal ve hizmet ürünlerine yansıması bekleniyor. Bu gelişme halk kesimlerinin satın alma gücünü daha da geriletti” dedi.

EN AZ İKİ MAAŞ GEREKLİ

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Emekli-Sen’in verilerine göre en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 20 lira, en düşük SSK emeklisi maaşı 1500 ile 2 bin 421 lira, esnaf emeklisi (Bağ-Kur) maaşı 1763 lira, çiftçi Bağ-Kur emeklisi maaşı ise 1662 lira. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin gıda ve barınma harcamaları ise 3 bin 152 lira.

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, emeklilere “beklenti enflasyonuna” göre değil, gerçekleşen enflasyon üstünden zam verilmesini isterken “Her sene hedef enflasyon düşük tutulmakta, maaş zamları da buna paralel olarak düşük belirlenmekte ama gerçekleşen enflasyon emeklinin belini bükmektedir. Seyyanen 500 TL ek zam verilmelidir” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de ailenin asgari geçim haddinin ortalama memur maaşını ikiye katladığına dikkat çekti. Ek zam istediklerini belirten Kahveci, “Bir ailenin kıt kanaat geçinmesi için en az iki memur maaşına ihtiyaç olduğu görülmektedir” diye konuştu.