İstanbul’da yıllık kira artış oranı yüzde 50.7 oldu
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, ücretli çalışanların maaş zamları ile kira zamları arasındaki makasın genişlemesiyle yaşanacak barınma krizine dikkat çekti.
Türkiye’nin tüm kentlerinde kira artışı sorunu büyüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) araştırmasına göre yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 50.7, Ankara’da yüzde 31.8 ve İzmir’de yüzde 30.9’a ulaştı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yurttaşların mağdur olmaması ve bu soruna yönelik önlemlerin belirlenmesi için araştırma önergesi verdi.
Ücretli çalışanların maaş zamları ile kira zamları arasındaki makasın genişlemesinin barınma krizi anlamına geldiğini belirten Yüceer, “2021’in ikinci yarısı itibarıyla hem büyükşehirlere dönüşün başlaması hem de okulların açılması ile kira fiyatlarındaki artış hızı katlanmıştır” diye konuştu. BETAM tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan raporda ise İstanbul’da kira fiyatlarında ciddi oranda artış yaşandığı ortaya çıktı. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 5 bin 845 TL, Ankara’da 2 bin 917 TL, İzmir’de ise 5 bin 200 TL oldu. Satılık konut fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 68.7 ile Aydın, yüzde 60.5 ile Muğla, yüzde 53.5 ile Şanlıurfa oldu. En düşük artış ise yüzde 27.6 ile Kocaeli’nde görüldü.
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