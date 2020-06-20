İstanbul’da yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar var
Ümraniye'de kaza yapan yolcu minibüsü yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ümraniye'de kaza yapan yolcu minibüsü yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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