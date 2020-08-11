İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın çıktı!

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 17:31
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