İstanbul'da yüz yüze eğitime ara

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2021 Pazar, 18:41
İstanbul'da yüz yüze eğitime ara
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

''Kıymetli İstanbullular; Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım.''


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