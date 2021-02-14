İstanbul'da yüz yüze eğitime ara
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini duyurdu.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
''Kıymetli İstanbullular; Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım.''
En Çok Okunan Haberler
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
- Laikliği hedef alan 'baş imam'ın nüfuzu nereden?
- İngiltere ve Almanya'dan Boğaziçi'ne destek
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?
- Başkanlık sistemine destek azalıyor
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- HDP'den 13 şehitle ilgili açıklama
- 2 milyar liralık ihalenin 'talihli'si tanıdık!
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
- Laikliği hedef alan 'baş imam'ın nüfuzu nereden?
- İngiltere ve Almanya'dan Boğaziçi'ne destek
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?
- Başkanlık sistemine destek azalıyor
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- HDP'den 13 şehitle ilgili açıklama
- 2 milyar liralık ihalenin 'talihli'si tanıdık!