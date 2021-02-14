İstanbul'da yüz yüze eğitime ara

14 Şubat 2021 Pazar, 18:41

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

''Kıymetli İstanbullular; Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım.''