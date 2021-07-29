İstanbul'da yüzlerce göçmen yakalandı
İstanbul'da yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 435 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Temmuz günü Beylikdüzü, Fatih, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Güngören, Maltepe ve Esenyurt ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürütüldü.
Yasal olmayan yollardan yurda giriş yapan veya vize süresi dolduğu tespit edilen 145'i Suriye, 135'i Afganistan uyruklu olmak üzere 24 farklı ülke vatandaşı toplam 435 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.
Yakalanan şahısların sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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