İstanbul'da 415 düzensiz göçmen 'muhafaza' altına alındı
İstanbul'da yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ve yasal kalış hakkı olmadığı belirtilen 415 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Maltepe, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, yasal olmayan yollardan yurda giriş yaptığı ve yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen 129'u Afganistan, 141'i Suriye uyruklu olmak üzere 32 farklı ülke vatandaşı toplam 415 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.
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