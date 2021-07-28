İtalya'ya kaçmak isteyen göçmenler yakalanarak Türkiye'ye geri getirildi
Ege Denizi'nden tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan çoğu Afgan 231 göçmen yakalanarak Türkiye'ye geri getirildi. İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerin göçmen kaçakçılarına 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın batısında uluslararası sularda Çolaklar-1 teknesine yaptığı operasyonda çoğunluğu Afgan uyruklu 231 göçmen yakaladı. Operasyonda tekneyi kullanan 2 Türk de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çolaklar-1 adlı tekne ile Çanakkale’den denize açılan 231 düzensiz göçmen, uluslararası sularda yol alırken Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde Afganistan, Suriye, İran, Eritre, Yemen ve Pakistan uyruklu toplam 231 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Tekneyi kullanan iki Türk de gözaltına alındı.
Göçmenlerin içerisinde bulunduğu Çolaklar-1 adlı tekne Babakale'deki balıkçı barınağına çekildi. Göçmenler sağlık kontrolü ve kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmenlerin İtalya’ya gitmek için organizatörlere 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.
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