İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye operasyon

15 Ekim 2020 Perşembe, 14:11

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Zeytinburnu önlerinde yabancı bayraklı bir gemiye operasyon yapıldı .

Geminin ambarlarında beyan edilmeyen 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.