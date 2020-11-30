İstanbul’daki 3 bin fırının yarısı, ekmeği olması gerekenden pahalıya satıyor
Temel besin ekmeğin yüksek fiyattan satıldığı belirlendi. Gazetemizin bir ay önce “Sessiz zam” manşetiyle duyurduğu fiyat artışı saptanmış oldu. Zam talebi karşılanmayan fırınların ekmeği istedikleri fiyattan sattıkları anlaşıldı. İstanbul’da 2 bin 892 fırından 1571’inin ekmeği 1.5 lira olması gerekirken 2 liradan sattığı saptandı.
İstanbul’da 2 bin 892 fırında “gramaj-fiyat” denetimi yapan İstanbul Valiliği, 1571 fırının ekmeği olması gerekenden pahalıya sattığını duyurdu. Gazetemizde 13 Ekim’de yayımlanan “Ekmeğe sessiz zam” başlıklı haberimizde, 240 gram ekmeğin 1.75 TL’den satılması gerekirken, yasal olmayan bir şekilde 2 liradan satıldığını yazmıştık.
Fırıncıların gerekçesi sürekli artan maliyetlere rağmen kabul edilmeyen zam talepleri olurken, kaç fırının bu duruma başvurduğu valilik tarafından yapılan denetimlerle sayıca tespit edilmiş oldu.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kg ekmek fiyatının azami 7.50 TL’ye (200 gram ekmek 1.5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1.5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi.”
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