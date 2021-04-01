İstanbul'daki metro seferlerinde yangın nedeniyle aksama

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak seferlerde aksama yaşanıyor.

(DHA)
01 Nisan 2021 Perşembe, 09:16
İstanbul'daki metro seferlerinde yangın nedeniyle aksama
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktı.

 

Yangına itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak seferlerde aksama yaşanıyor.

Seferlerin, Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Tekstilkent-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.


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