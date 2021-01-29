İstanbul’daki tarihi yapıya hiltili restorasyon

29 Ocak 2021 Cuma, 18:47

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, sosyal medya hesabından restorasyonu devam eden tarihi yapının üstünde yer alan duvarların hilti ile yıkıldığı görüntüleri paylaştı. Şahin, "Bir tarih yok edilmemeli. Çok Yazık" diyerek "Bu vahşet yıkımı durdurun" sözleriyle çalışmanın durdurulması çağrısı yaptı.

MAHİR POLAT: İBB EKİPLERİMİZ ŞANTİYE ALANINDA

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da twetter hesabından yaptığı açıklamada, restorasyonun acilen durdurulması gerektiğini belirtti. Polat “İstanbul’da tarihinin kaderi hilti mi! Bu yanlış karardan dönülmesi ve Koruma Kurulu kararının iptal edilmesi, sahada iş makineler ile yapımın durdurulması için İBB Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) birimi denetim ekiplerimiz şantiye alanındalar” dedi.