İstanbul'dan Ordu'ya kitap oku zinciri
Ordu’nun Fatsa ilçesi Altıntepe mevkiindeki siyanürle altın işletmeciliği yapan maden ocağına karşı Cumhuriyet Meydanı’nda başlatılan kitap okuma eylemine İstanbul'daki Ordulular da destek verdi.
Fatsa’daki altın madenine karşı Maçka Demokrasi Parkı'nda Ordulular, “Yeşil Ordu’muz, yurtdışından gelen, doğa için endişeleri olmayan kimseler tarafından rant için yok ediliyor. Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel mirasımız olan ormanlarımızı kaybediyoruz. 2019'da maden kapasite artırımına gidilmiş ve alan iki katına çıkartılmıştır, Fatsa ve Ünye köylerindeki kardeşlerimize İstanbul'daki Ordulular olarak destek veriyoruz" dediler.
Grup adına konuşan İstanbul Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Cayak, bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Etkinliğe Ordu STK'dan Ahmet Satıroğlu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul da katıldı.
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