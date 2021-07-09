İstanbul'dan Sinop'a giden ailede 'Delta Plus' varyantı tespit edildi: 37 kişi karantinada

Edinilen bilgiye göre, tatil için otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen ailenin küçük çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuğun koronavirüs testinde Delta Plus varyantına rastlandı.

Bunun üzerine çocuk gözetim altına alınırken, aynı otobüsle ilçeye gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantinaya alındı.

VAKALARIN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ ADIYAMAN'DAN ENDİŞELENDİREN HABER

Öte yandan koronavirüs günlük vaka sayılarının düştüğü Adıyaman’da ilk kez virüsün Delta varyantına rastlandı.

Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 1 kişide rastlanılan delta varyantıyla ilgili şahıslar karantina altına alındı.