Dünya genelinde Delta varyantının kaç kişide görüldüğü belli oldu
Dünya genelinde yayılan Delta varyantının ülkelere göre kaç kişide görüldüğü belli oldu.
Statista tarafından Delta varyantının ülke istatistikleri açıklandı. Böylelikle en fazla vakanın görüldüğü yer 85 bin 637 kişi ile İngiltere oldu. İngiltere'de vakaların çok fazla olduğu gözlerden kaçmazken, ikinci sırada 9 bin 119 vaka ile Hindistan’ın olduğu kaydedildi.
Hindistan 2020 yılının sonunda bu varyantın ilk görüldüğü yer olarak bilinirken, üçüncü sırada 6 bin 640 vaka ile ABD yer aldı. Almanya 2 bin 46, Portekiz bin 492, Kanada bin 184, İsveç bin 21 vaka ile en fazla varyanta rastlanılan ülkeler oldu. Türkiye’de ise bu virüs görülmeye başlarken, şu ana kadar ki vaka sayısının 284 olduğu paylaşıldı.
DSÖ'DEN UYARI
DSÖ geçtiğimiz günlerde, Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal Covid-19’da çok daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.
Dr. Simao, “İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler” demişti.
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