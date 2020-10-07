İstanbullulardan dolu önlemi
İstanbul'da otomobillerini dolu yağışından korumak isteyenler otoparklara akın etti. Otomobillerini otoparka koyamayanlar ise üzerlerine brandalar sererek önlemler aldı.
İstanbul'da yarın için verilen dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar otomobillerini kapalı otoparklara park etti. İlçede birçok kapalı otoparkın tamamen dolu olduğu öğrenildi. Kapalı otoparkları tercih etmeyenler ise kendilerince önlemler aldı. Otomobillerini doludan korumak isteyenlerin araçların üzerine brandalar serdiği görüldü.
"ŞİDDETLİ DOLU OLACAĞINA DAİR UYARILAR ALDIK"
Galeri işletmecisi Oğuz Beyazıt, "Araçların üzerini kapatıyoruz. Çoğu aracı zaten vitrinden çıkarıp garajlara otoparklara çektik. Şiddetli dolu olacağına dair uyarılar geldi. Bütün esnaf arkadaşlara söyledim araçlarını güvenli yerlere alsınlar, çünkü çok şiddetli olacağına dair uyarı geldi. Çoğu araçları kaldırdık diğerlerine de koruma yapıyoruz. Kendi otoparkımız olduğu için sıkıntı yaşamadık ama yakın otoparkların dolduğuna dair söylentiler aldık. Bazı esnaf arkadaşlar da otoparklar dolu dediler. Otoparkların dolu olması sebebiyle vatandaşlar mağdur olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.
"SABAHTAN BERİ BUNUNLA UĞRAŞIYORUM"
Sultangazi'de otomobilini korumak için sunta ve battaniyeyle önlem alan Özgür Kulak, "Uyarı yapıldıktan sonra kendimce arabanın üzerine bir aparat yaptım. Üzerine de örtüler koyarak arabanın tavanını ve camını korumaya çalıştık. Önce sunta koydum sonrasında örtü örttüm. Sabah saat 10.00'dan beri bununla uğraşıyorum." dedi.
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