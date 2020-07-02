İstanbul'u fethinde Şampiyonlar Ligi finali!
UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı!
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin gelecek sezon takvimini açıkladı. İstanbul'da yapılması planlanan final karşılaşması 29 Mayıs'ta oynanacak
UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı!
Koronavirüsü pandemisi nedeniyle Avrupa’nın birçok ligi ertelemeli olarak sona ereceği için gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi takvimi de revize edildi.
UEFA’yan yapılan açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi’nde 2020-21 sezonu grup aşaması maçları 20 Ekim’de başlayacak. 16-24 Şubat 2021 tarihleri arasında Son 16 turu, 6-14 Nisan’da Çeyrek Final, 27 Nisan-5 Mayıs’ta Yarı Final ve 29 Mayıs’ta final karşılaşması oynanacak. Dev turnuvanın finali İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek.
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