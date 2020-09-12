İstanbul'un en büyük belediye binasını yapan AKP'li belediyeye bütçe dayanmadı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 18:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB), bütçesinin beşte birinden daha az bir borçlanma talebini kabul etmeyen AKP Grubu, Başakşehir Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesinin yaklaşık yüzde 80'i kadar ek bütçe yapmasına onay verdi.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Başakşehir Belediye Meclisi, 620 milyon TL’lik bütçeye ek olarak 500 milyon TL’lik “ek bütçe” teklifini görüştü. Söz konusu ek bütçenin büyük bir kısmı, imar planlarında akaryakıt tesis alanı olarak ayrılmış olan belediye arsasının satışından karşılanacak.

Maliye uzmanları bir belediyenin bütçesine yakın bir oranda ek bütçe yapmasının yasaya aykırı olmadığını ancak böyle bir durumun da etik kabul edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

"BUNCA ŞATAFAT VAR İKEN"

CHP’li belediye meclis üyeleri Başakşehir Belediyesi’nin ek bütçesini eleştirirken, bir yandan şatafata varan harcamaların diğer taraftan ek bütçelerin belediyeyi iflasa sürükleyeceğini savundu. CHP Başakşehir Belediyesi Meclis üyesi Beyzade Kayabaşı, ek bütçenin kamulaştırma için istendiğini ancak kamulaştırma için meclise bilgi verilmediğini belirti. Kayabaşı özetle şunları söyledi:

“Ek bütçenin kamulaştırma için kullanılacağından genel olarak bahsedildi. Ayrıntı yok. Belediye başkanlığının 620 milyon TL’lik bütçeyi harcayıp, kurumlara ve bankalara olan borç yıllık bütçeyi aşmış, 130 milyon TL’ye Türkiye’nin en büyük bütçesi ile yaptırılan belediye binası şatafatı var ama vatandaşa dokunur bir hizmetiniz yok. Kamulaştırma için 500 milyon ayırmak isteyen başkanlık makamının sonu ya iflas ya da icra ile bitecek, Başakşehir halkının geleceğini elinden almış olacaktır.”

Başakşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç ise belediyenin tek amacının borçlanmak olduğunu iddia etti. Kümeç daha sonra özetle şunları söyledi:

“Ranta dönük çalışmalar gösteriyor ki belediyenin giderayak, sermayesini tüketerek geleceğini de ipotek altına alarak, müflis bir esnaf gibi iflası ilan etmektir. Bu zor günlerde tüm belediyeler vatandaşlarına hizmet etmek için kendilerini adamışken siz ise yangından mal kaçırır gibi milyonluk ihalelere, arsa satışlarına çok daha önem vermektesiniz. Bu da gösteriyor ki vatandaş can derdinde siz ise mal derdindesiniz”.

BORÇLANMA DEĞİL EK BÜTÇE"

Eleştirileri yanıtlayan Başakşehir Belediye Meclis AKP Grup Başkanvekili Murat Şahin, yapılan eleştirilerde borçlanma ile ek bütçenin bir birine karıştırıldığını vurgulayarak “Bu bir kere borçlanma değil. 500 milyon TL ek bütçedir. Ek bütçenin kamulaştırma için yapılacağını buradaki herkes biliyor” dedi.

Başakşehir’deki plansız bir bölgede kamulaştırma yapılacağını, bölgede oturan 400 kişinin yüzde 75’inin kendilerine sunulan teklifi kabul ederek anlaşmayı makul karşıladığını savunan Şahin daha sonra şunları söyledi:

“Avukatlarıyla da görüşülüyor. Ayrıca bu rakamlar da mahkemenin, Nisan 2020’deki bilirkişi raporunda belirtilen rakamlardır. Bizim 2018 yılında yaptığımız ek bütçe de buradaki kamulaştırmayla ilgiliydi. Borçlanmayla kıyaslaması doğru değil. Biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Vatandaş bu işten memnun”.