İstanbul’un göbeğinde yılan paniği
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kömürlükte yuva yapan yılanlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine alarma geçen itfaiye ekipleri yılanlardan birini yakalarken, mahalleli kaçan anne yılan nedeniyle büyük korku yaşıyor.
Edinilen bilgeye göre, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Hakem Sokak’ta bir apartmanın önündeki yılanı fark eden vatandaşlar dehşete kapıldı. Kediye saldıran yılanı görünce büyük korku yaşayan vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Doğal gaz kutusu altına saklanan yavru yılan ekipler tarafından uzun çubuklar yardımıyla yakalanırken, anne yılan ise kaçtı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli evlerine giremediklerini söyledi.
"ÇOK KORKUYORUZ"
Emlakçılık yapan Şerif Vural çok korktuklarını içeri giremediklerini ifade ederek, “Buranın emlakçıyım. Burası benim yerim. Ben bayram ziyaretine gitmiştim. Beni aradılar. Buradan çıkıyor kediye saldırıyor. 2 metre boyunda yılanı görüyor. Buradan aşağıyı iniyor. İtfaiye geldi. Yavrusunu yakaladık. Ama diğerini yakalayamadık. Büyükleri yok. Korkuyoruz içeri giremiyoruz” diye konuştu.
Bir başka mahalle sakini ise “Mahalleyi yılan bastı. Birini yakaladık. Annesi kaçtı gitti. İki tane gördük. Yavrusunu aldık. Annesi kayboldu. Nerden geldiğin bilmiyoruz. Burası hayvanat bahçesine döndü. 3 gündür biz mücadelesini yapıyoruz. Mahalleli korkuyor. Burada su kanalı var. Suyun gideri kanalizasyona bağlı” dedi.
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