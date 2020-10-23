İstanbul'un yeni koronavirüs haritası! Bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınında İstanbul için kritik uyarılarda bulunurken İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştığını söyledi. Öte yandan Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul’da ilçelerin kıpkırmızı olduğu görüldü.
Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Uygulamaya göre kırmızı alanlar yüksek riskli alanlar gösterilirken; mavi alanlar düşük riskli bölgeleri temsil ediyor.
Öte yandan son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklama, Vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı" açıklaması yaparak, İstanbulluları kurallara uymaya davet etti.
Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul’da ilçelerin kıpkırmızı olduğu görüldü.
İşte İstanbul’un ilçe ilçe korona virüs yoğunluk haritası…
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