İstanbul'un yılbaşı gecesi bilançosu
Yeni yıl tedbirleri kapsamında, dün 95 bin 456 şahsın GBT sorgulaması yapılıp, çeşitli suçlardan aranan 319 şahıs ile 143 yoklama kaçağı yakalandı. 36 umuma açık iş yeri ve 95 ikamet kontrol edilmiş, toplamda 14 iş yeri ve 2 villaya işlem yapılıp toplam 162 şahsa toplam 357 bin 577 TL para cezası yazıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2020 Perşembe günü yeni yıl tedbirleri kapsamında 95 bin 456 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 319 şahıs ile 143 yoklama kaçağı yakalandı. 36 umuma açık iş yeri ve 95 ikamet kontrol edilmiş, toplamda 14 iş yeri ve 2 villaya işlem yapılıp toplam 162 şahsa idari işlem yapılarak, 357 bin 577 TL para cezası yazıldı. 2088 adres denetlenip 7 tesis ve 13 şahsa işlem yapıldı.
Toplamda 40 bin 950 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 25 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 105 adet fişek, 1 adet Yat ve 1 adet teknede 6 şahsa idari işlem yapıldı. 9378 gram uyuşturucu madde, 1962 adet uyuşturucu hap, bin 400 litre kaçak alkol, 190 Paket Kaçak Sigara, 19.000 dolar sahte para, 19.198 araç ve motosiklet kontrol edildi, bin 022 araç ve motosiklete işlem yapılmış olup, toplamda 36 araç trafikten men edilmiş 287 bin 004 TL para cezası uygulandı.
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