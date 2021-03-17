Gazeteci Yarkadaş canlı yayında anlattı: İşte AKP'nin yeni seçim sistemi
Gazeteci Barış Yarkadaş AKP'nin üzerinde çalıştığı yeni seçim sistemini canlı yayında anlattı. Bu sisteme göre Türkiye 150 veya veya 300 bölgeye bölünecek.
Gazeteci Barış Yarkadaş AKP'nin istediği yeni seçim sistemini KRT'de anlattı.
AKP'nin "Kazanan hepsini alır" modeli üzerinde durduğunu belirten Yarkadaş şunları söyledi: "Önümüzdeki günlerde en çok duyacağınız kavram. Kazanan hepsini alır. Türkiye'nin yeni seçim modelinin bu olması için AKP ciddi bir çalışma yapıyor.
Türkiye üzerinden anlatayım. AKP iki tane çalışma yaptı.
1- Türkiye'yi 150 seçim bölgesine bölüp 600 milletvekili çıkarmak.
2- Türkiye'yi 300 bölgeye bölüp 600 milletvekili çıkarmak. Genel eğilim AKP'de 300 bölgeye çıkarmak. Bu ne demek. İstanbul'dan örnek verelim. Şu anda AKP'nin birinci olduğu ilçe neresi Ümraniye, Sancaktepe. AKP'nin kafasında şu var. 300 bölgeye bölelim. Ümraniye ve Sancaktepe'yi bir bölge yapalım ve bu bölgenin iki milletvekili olsun. Diğer partilerden 1 oy bile fazla alan partinin iki milletvekilini çıkaracak...
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