İşte Arda'nın maaşı, Falcao'nun 10'da 1'i kadar alacak

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:32

Galatasaray, Arda Turan’ın sözleşme detaylarını da açıkladı. Takımın eski kaptanı önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı takımda 4 milyon liraya oynayacak. Güncel kurda bu rakam 464 bin Avro’ya denk gelirken, yıldız futbolcu takımın en az kazanan isimlerinden biri olacak. Arda, Atletico Madrid’den takım arkadaşı Falcao’dan 10 kat daha az kazanacak. Arda boş sözleşmeye imza attı ve hiç para konuşmadı yönetim 4 milyon lirada karar kıldı. Arda Başakşehir'den bu paranın yaklaşık 10 misli fazlasını alıyordu.

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama:

“Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FUTBOLCU MAAŞLARI (20-21)

Muslera: 3.575 M €

Okan Koçuk: 319 B €

Marcao: 850 B €

Luyindama: 1.05 M €

Ahmet Çalık: 900 B €

Şener Özbayraklı: 813 B €

Linnes: 1.4 M €

Saracchi: 1.350 M €

Ömer Bayram: 400 B €

Feghouli: 3.85 M €

Belhanda: 3.35 M €

Taylan: 268 B €

Emre Akbaba: 1.75 M €

Jimmy Durmaz: 813 B €

Adem Büyük: 464 B €

Falcao: 5 M €

Sekidika: 250 B €

KİRALIKTAN DÖNECEKLER

Babel: 2.5 M €

Diagne: 2.35 M €

Ozornwafor. 125 B €

Emre Taşdemir: 255 B €

YENİ TRANSFERLER MUHTEMEL MALİYET

Oğulcan Çağlayan: 300 B €

Emre Kılınç: 1.5 M €

Kerem Aktürkoğlu: 100 B €

Omar: 1.5 M €

Kaynak: Ajansspor