İşte caydırıcı ceza(!)
Van’da yaşayan 21 yaşındaki H.T., komşusu evli ve 3 çocuk babası Bilal D. tarafından taciz edildiğini belirterek “Karakola şikâyetçi olmak için gittiğimde 30 gün uzaklaştırma cezası verildi. Kadın polis ‘O dışarı çıktığında sen eve gireceksin. Sen çıkınca da o çıkmayacak’ diye yolladı. Ben 7/24 adamı mı gözetleyeceğim? Artık dayanamıyorum” dedi.
H.T., “Bu mudur caydırıcı olan? Sürekli evimin çevresinde dolaşıyor. Sadece evimin bahçesine çıkabiliyorum. Resmen hapis hayatı yaşıyorum. Can güvenliğimiz yok. Daha önce de babamı dövdüler. Artık aldığımız tehdit ve tacizden yoruldum. Birileri sesimi duysun ve bu adam cezasını çeksin” ifadelerini kullandı.
Tacizlerin 4 sene önce başladığını anlatan H.T., “Telefonuma cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. Daha sonra aynı numaradan aranmaya başlandım. Kim olduğunu bir telefon uygulamasından öğrendik. Eski kiracımız çıktı. Otobüs durağında fiziksel tacizine uğradım. Sürekli sözlü tacizine uğruyorum ve artık dayanamıyorum” dedi. Şikâyetçi olmasının ardından mahallelinin tepkisiyle karşılaştığını kaydeden H.T., “Erkektir yapar’ dediler” diye konuştu.
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