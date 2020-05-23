İşte dünyanın en çok kazanan sporcusu

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:26

Forbes'un her sene için yaptığı en çok kazanan kadın sporcular listesinde Naomi Osaka, Serena Williams'ı geride bıraktı ve tarihin en çok kazanan kadın sporcusu unvanını elde etti.

Japon tenisçi Naomi Osaka, Amerikalı Serena Williams’ı geride bırakarak en çok kazanan kadın sporcu unvanının yeni sahibi oldu. Forbes’un yaptığı habere göre ilk sıradaki Osaka’nın 37,4 milyon dolarlık kazancını kazandığı turnuvalardan ve sponsorluk anlaşmalarından elde etti.

22 yaşındaki iki Grand Slam sahibi oyuncu 12 aydaki geliri ile bu periyotta bu kazanılmış tarihteki en yüksek miktara ulaşmayı başardı. 4 senedir listenin zirvesinde bulunan Williams, Japon raketten 1,4 milyon dolar kadar gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı.

12 aylık kazançlarda Rus tenisçi Maria Sharapova 2015 senesinde kazandığı 29,7 milyon dolarla daha önceki rekorun sahibiydi.

Forbes’un en çok kazanan kadın sporcular listesinin başında 1990’dan beri tenis sporcuları yer alıyor. 2004 senesinden beri ise bu isim Serena Williams veya Maria Sharapova ikilisinden biri oluyordu.

Osaka’nın yükselişi 2018’deki Amerika Açık finalinde Serena Williams’ı mağlup etmesiyle başlamıştı. Williams, Osaka’nın güçlü oyunu karşısında dağılmış ve kort hakemiyle tartışma yaşayarak unutulmaz bir müsabakaya imza atmıştı.