İşte en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlar

21 Kasım 2020 Cumartesi, 17:24

Profesyonel bir fotoğraf makinesi kadar olmasa da artık akıllı telefonlar da neredeyse herkesi fotoğrafçı yaptı. Öyle ki telefon markaları en iyi fotoğraf çekme, en iyi sonbahar fotoğrafı ve gezi fotoğrafçılığı yarışmaları da yapmaya başladı.

Son dönemde peş peşe giriş, orta ve üst segmentte pek çok yeni telefon modelinin tanıtımı yapılıp teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. Piyasaya yeni çıkan telefonlar arasında altı kameralı olan da var, 108 megapiksel (MP) olan da, az ışıkta kaliteli fotoğraf çeken de. Son dönemde piyasaya çıkan ve fotoğraf çekiminde iddialı olan cep telefonlarını derledik.

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra’nın 108 MP ana kamerası f/1.8 diyafram aralığı ile karşımıza çıkıyor. Bu kameraya 12 Megapiksel çözünürlüğü f/3.0 telefoto ve 12 megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ana ve telefoto kamera OIS ile sarsıntıları minimuma indirirken, Samsung’un yeni Lazer AF sensörü sayesinde hızlı netleme yapabiliyor. 5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olan Galaxy Note 20 Ultra’nın kamerası ile 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 40 Pro, 1/1.28 inç sensör, f / 1.9 diyaframlı lens, daha büyük pikselli 20 MP sensör ve 5x tele gibi özellikleri barındırıyor. Leica ile tasarlanan Mate 40 serisindeki kamera sistemi, ultra geniş açılı lens, yüksek çözünürlüklü ana kamera, telefoto kamera gibi özellikleri barındırıyor. Dual Cine Kamera ve Dual Ultra Geniş Kamera ile kullanıcılar, hem ön hem de arkaya bakan kameradan geniş açılı videolar ve görüntüler yakalayabilirler.

iPhone 12 Pro

Apple’ın yeni amiral gemisi telefonları iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, ışığın nesnelerden yansıma hızını ölçerek içinde bulunduğunuz ortamın derinlik haritasını oluşturabilen yeni LiDAR tarayıcının yanısıra 3’lü arka kamera bulunuyor. Yüzde 47 daha büyük sensörün tercih edildiği 12 Pro Max’te yeni OIS sistemi lens yerine sensörü stabilize ederek daha çekimlere imkan tanıyor. iPhone 12 Pro gece modunda 2 saniyede, 12 Pro Max ise 1 saniyede çekim yapabiliyor.

Poco X3 NFC

Ekim ayında piyasaya sunulan Poco X3 NFC, 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan AI destekli bir dörtlü arka kamera sistemine sahip. Cihaz 4K video kaydı da yapabiliyor.

Honor 10X Lite

Honor, akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekliyor. 48MP’lik ana kameranın yer aldığı dörtlü kamera sistemine sahip Honor 10X Lite, özellikle gençleri hedefliyor. Süper Gece Modu sayesinde de karanlıkta çekilen fotoğraflar yüksek detaya ve dengeli renklere sahip oluyor. Telefonun önünde ise 8MP’lik Yapay Zekâ destekli selfie kamerası yer alıyor.

Realme 7 Pro

Realme 7 Pro da, 64 MP Sony IMX682 ana kamerası ve özel gece modlarıyla iyi bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. 8 MP ultra geniş açılı, bir makro ve bir de siyah beyaz lensten oluşan dörtlü arka kamera seti var.

Oppo Reno4

Reno4 Serisi'nde yer alan Reno4 Lite, Reno4 Pro ve Reno4 modelleri mobil fotoğrafçılık alanında iddialı. Reno 4'te arkada dört, önde iki kamera olmak üzere 6 kamera ile bulunuyor.

Vivo X51 5G

Bu ay Türkiye'de satışa sunulacak Vivo X51 5G’nin 48 MP ana kamerasına 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde makro lens ve 8 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun ön panelinde ise 32 MP f/2.0 selfie kamerası bulunuyor.