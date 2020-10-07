İşte en pahalı transferler!

2020-2021 transfer sezonunun sonlanmasının ardından kendilerine en çok bonservis bedeli ödenen futbolcular ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 08:58
İşte en pahalı transferler!
Abone Ol google-news

2020-2021 transfer sezonunun sonlanmasının ardından kendilerine en çok bonservis bedeli ödenen futbolcular ortaya çıktı. İşte en pahalı 10 isim:

1- Kai Havrertz

Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen ile harikalar yaratan Alman orta sahanın yeni adresi İngiltere Preimer Lig oldu. Chelsea Havretz için Leverkusen’e 80 milyon Avro ödedi.

2- Arthur

Barcelona’daki yaprak dökümünden nasibini alan Brezilyalı orta saha Arthur Juventus’un yolunu tuttu. İtalyan devi bu transfer için 72 milyon Avro ödedi.

3- Victor Osimhen

İtalyan devi Napoli, son olarak Fransa Lig 1’de Lille formasını terleten Nijeryalı santrafor Osimhen için 70 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.

4- Rúben Dias

Pep Guardiola’nın savunmaya yaptığı dev yatırımın son halkası olan Portekizli stoper Dias için Manchester City Porto’ya 68 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.

5- Miralem Pjanic

Barcelona Boşnak orta saha futbolcusu Pjanic için Juventus kulübüne 60 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.

6- Álvaro Morata

“Gezgin forvet” Morata Juventus’a geri döndü. Juventus Morata için Atletico Madrid kulübüne 56 milyon Avro bonservis bedeli ödedi

7- Timo Werner

Bu sezondan itibaren Chelsea forması terletecek olan Alman futbolcu için İngiliz devinin kasasından 53 milyon Avro çıktı.

8- Ben Chilwell

Geçtiğimiz sezon Leicester City’de harikalar yaratan İngiliz sol bek Chilwell 50 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Chelsea kulübüne transfer oldu.

9- Mauro Icardi

Paris San Germain geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Mauro Icardi’nin bonservisini 50 milyon Avro karşılığında satın aldı.

10- Thomas Partey

Orta sahasında sıkıntı yaşayan Mikel Arteta’nın Arsenal’i çareyi Partey’de buldu. Londra kulübü bu transfer için Atletico Madrid kulübüne 50 milyon Avro ödedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler