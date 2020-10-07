İşte en pahalı transferler!

07 Ekim 2020 Çarşamba, 08:58

2020-2021 transfer sezonunun sonlanmasının ardından kendilerine en çok bonservis bedeli ödenen futbolcular ortaya çıktı. İşte en pahalı 10 isim:

1- Kai Havrertz

Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen ile harikalar yaratan Alman orta sahanın yeni adresi İngiltere Preimer Lig oldu. Chelsea Havretz için Leverkusen’e 80 milyon Avro ödedi.

2- Arthur

Barcelona’daki yaprak dökümünden nasibini alan Brezilyalı orta saha Arthur Juventus’un yolunu tuttu. İtalyan devi bu transfer için 72 milyon Avro ödedi.

3- Victor Osimhen

İtalyan devi Napoli, son olarak Fransa Lig 1’de Lille formasını terleten Nijeryalı santrafor Osimhen için 70 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.

4- Rúben Dias

Pep Guardiola’nın savunmaya yaptığı dev yatırımın son halkası olan Portekizli stoper Dias için Manchester City Porto’ya 68 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.

5- Miralem Pjanic

Barcelona Boşnak orta saha futbolcusu Pjanic için Juventus kulübüne 60 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.

6- Álvaro Morata

“Gezgin forvet” Morata Juventus’a geri döndü. Juventus Morata için Atletico Madrid kulübüne 56 milyon Avro bonservis bedeli ödedi

7- Timo Werner

Bu sezondan itibaren Chelsea forması terletecek olan Alman futbolcu için İngiliz devinin kasasından 53 milyon Avro çıktı.

8- Ben Chilwell

Geçtiğimiz sezon Leicester City’de harikalar yaratan İngiliz sol bek Chilwell 50 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Chelsea kulübüne transfer oldu.

9- Mauro Icardi

Paris San Germain geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Mauro Icardi’nin bonservisini 50 milyon Avro karşılığında satın aldı.

10- Thomas Partey

Orta sahasında sıkıntı yaşayan Mikel Arteta’nın Arsenal’i çareyi Partey’de buldu. Londra kulübü bu transfer için Atletico Madrid kulübüne 50 milyon Avro ödedi.