İşte en pahalı transferler!
2020-2021 transfer sezonunun sonlanmasının ardından kendilerine en çok bonservis bedeli ödenen futbolcular ortaya çıktı.
2020-2021 transfer sezonunun sonlanmasının ardından kendilerine en çok bonservis bedeli ödenen futbolcular ortaya çıktı. İşte en pahalı 10 isim:
1- Kai Havrertz
Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen ile harikalar yaratan Alman orta sahanın yeni adresi İngiltere Preimer Lig oldu. Chelsea Havretz için Leverkusen’e 80 milyon Avro ödedi.
2- Arthur
Barcelona’daki yaprak dökümünden nasibini alan Brezilyalı orta saha Arthur Juventus’un yolunu tuttu. İtalyan devi bu transfer için 72 milyon Avro ödedi.
3- Victor Osimhen
İtalyan devi Napoli, son olarak Fransa Lig 1’de Lille formasını terleten Nijeryalı santrafor Osimhen için 70 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.
4- Rúben Dias
Pep Guardiola’nın savunmaya yaptığı dev yatırımın son halkası olan Portekizli stoper Dias için Manchester City Porto’ya 68 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.
5- Miralem Pjanic
Barcelona Boşnak orta saha futbolcusu Pjanic için Juventus kulübüne 60 milyon Avro bonservis bedeli ödedi.
6- Álvaro Morata
“Gezgin forvet” Morata Juventus’a geri döndü. Juventus Morata için Atletico Madrid kulübüne 56 milyon Avro bonservis bedeli ödedi
7- Timo Werner
Bu sezondan itibaren Chelsea forması terletecek olan Alman futbolcu için İngiliz devinin kasasından 53 milyon Avro çıktı.
8- Ben Chilwell
Geçtiğimiz sezon Leicester City’de harikalar yaratan İngiliz sol bek Chilwell 50 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Chelsea kulübüne transfer oldu.
9- Mauro Icardi
Paris San Germain geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Mauro Icardi’nin bonservisini 50 milyon Avro karşılığında satın aldı.
10- Thomas Partey
Orta sahasında sıkıntı yaşayan Mikel Arteta’nın Arsenal’i çareyi Partey’de buldu. Londra kulübü bu transfer için Atletico Madrid kulübüne 50 milyon Avro ödedi.
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