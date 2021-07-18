İşte en popüler arkadaşlık siteleri

18 Temmuz 2021 Pazar, 10:35

Pandemi ile insanların yüz yüze görüşebilme ihtimali azaldıkça, dijital ve sanal buluşma noktaları popüler hale geldi. Bu dönemde teknoloji, artık flört etmenin bir parçası haline geldi.

Artık dünyadaki milyonlarca kişi eş bulmak ya da flört etmek için Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn ve Badoo gibi uygulamaları kullanıyor. Bu hafta en popüler flört uygulamaları ve kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini derledik.

Flört uygulamalarını kullanırken güvenliğinizi sağlamak için Kaspersky uzmanları şu uyarıda bulunuyor:

- Profilinizde çok fazla kişisel bilgi (soyadı, işvereni, arkadaşlarınızla fotoğraflar, siyasi görüş vb) paylaşmayın.

- Profilinize başka sosyal medya hesapları bağlamayın.

- Mümkünse konumunuzu elle seçin.

- Uygulamayı artık kullanmıyorsanız profilinizi silin veya gizleyin.

- Yalnızca eşleşmenize güvendiğiniz durumlarda mesaj gönderenlerle iletişime geçin. Sohbeti özel bilgilerinizi güvende tutacak şekilde ayarlayın.

OkCupid

Türkçe seçeneği de olan OkCupid, iOS ve Android uygulaması olarak ve masaüstünde kullanılabilir. OkCupid’e kişisel bilgilerinizi, hobilerinizi ya da uğraş alanlarınızı yazdıktan sonra biriyle eşleştiğinizde dilediğiniz kadar konuşabiliyorsunuz. OkCupid, siz üye olurken size çoktan seçmeli sorular sorar. Böylece sorulara verdiğiniz cevaplar ve hayat tercihlerinize göre sizinle benzer özellikte insanları eşleştirmeye çalışıyor.

Tinder

Tinder, şu an en popüler flört uygulamalarından bir tanesi. Akıllı telefonların konum hizmetlerini kullanarak çevrenizdeki en yakın kişiyi eşleşme olarak sunan Tinder yıldan yıla kullanıcı sayısını arttırıyor. Kendinize bir profil oluşturuyor ve tercihlerinizi belirledikten sonra eşleşmeyi bekliyorsunuz. İster arkadaşlık, isterseniz de uzun süreli ilişki için seçimler yapabiliyorsunuz.

Bumble

Bumble, kadınlara yönelik bir tanışma ve arkadaşlık kurma uygulaması. Bumble’da önce kadınlar seçer ve onlar konuşma başlatır. Erkek, 24 saat içinde mesaj atmazsa, potansiyel tarihleri kaybeder.

Happn

Happn, sizin yaşadığınız yerdeki doğru insanı bulmanızı hedefleyen bir uygulama. Konum bilgilerinizle çalışan arkadaşlık uygulaması sahte profilleri engellemek amacıyla Facebook ile giriş seçeneği koyuyor.

The League

The League gerçek hayattaki pek çok detayınıza önem veriyor. İş unvanınız ve gittiğiniz okullar The League'in başvururken dikkate aldığı faktörlerdir bu yüzden LinkedIn hesabınızı bağlamanız gerekiyor.

Hinge

Hinge, kullanıcıların profilleriyle kendilerini olabildiğince ortaya koymasını istiyor. Hinge daha çok kişinin fotoğraflarını, ilgi alanlarını ve sorulan sorulara cevap verme şekillerini ön plana çıkararak bireylerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

HAFTANIN YENİSİ

OnePlus Türkiye'de

Akıllı telefon markası OnePlus, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Markanın ilk olarak OnePlus Nord N10 5G modeli Türkiye pazarında raflardaki yerini aldı. OnePlus, Oppo, Vivo, iQOO ve realme gibi akıllı telefon markalarını da bünyesinde barındıran Çinli BBK Electronic Corporation'ın çatısı altında bulunuyor.

Cihaz, 4300mAh pile sahip OnePlus Nord N10 5G’nin 64 MP’lik bir ana kameraya ve 119 derecelik bir ultra geniş merceğe sahip. OnePlus Nord N10 5G’nin Türkiye satış fiyatı ise 4 bin 699 TL olarak açıklandı.



