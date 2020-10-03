İşte Erol Bulut'un Fenerbahçesi!

03 Ekim 2020 Cumartesi, 11:25

Fenerbahçe camiası bugünkü Fatih Karagümrük maçına kilitlendi. Üç sezonda yenilenen kadronun son hali podyuma çıkacak. Teknik Direktör Erol Bulut, elindeki ideal onbiri sahaya sürecek. Bu kadro; sakatlıklar, cezalılar veya mini rotasyonlar dışında mümkün olduğunca değişmeyecek.

Galatasaray derbisinde kale, savunma hattı ve orta saha kurgusuna son şeklini veren Bulut'un kanatlarda oynatacağı isimler de Valencia ve Thiam olacak. Yeni transfer Samatta ise ilk kez onbirde sahaya çıkacak. Antrenmanlarda göz dolduran ve adaptasyon sürecini atlattığı gözlenen Tanzanyalı forvetin performansı, Fenerbahçe için belirleyici olacak.

HER BÖLGEDE ALTERNATİF

Erol Bulut'un elinde her bölge için alternatifli oyuncular bulunuyor. 10 numara pozisyonunda maça göre Sosa ve Mert Hakan değişmeli oynayacak. Kadroda düşünülmeyen Rodrigues ve Dirar ile yolların ayrılması durumunda bile kale, defans hattı, orta alan ve forvette eksiklerin yerini doldurabilecek kalitede oyuncu bulunuyor.

İDEAL 11: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Thiam, Samatta

YEDEKLER: Harun, Nazım, Zanka, Serdar (Sadık), Novak, Jailson, Tolga, Mert Hakan, Ferdi, Deniz (Sinan), Cisse