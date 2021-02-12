İşte Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı
Fenerbahçe’de yönetim kötü gidişatın ardından durum değerlendirmesi yaptı. Şampiyonluk yarışının içinde olan sarı lacivertliler 46 yaşındaki çalıştırıcıya destek verme kararı aldı.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’de kendi sahasında Galatasaray ve kupada Başakşehir’e yenilerek elenmesi teknik direktör Erol Bulut’un geleceğinin tartışılmasına neden olmuştu, ancak yönetim genç çalıştırıcaya tam destek kararı verdi. Oynanan futbolu eleştiren taraftarlar sosyal medyada Bulut’u Trend Topic yaparak genç hocaya sert eleştirilerde bulunması ise anlık tepki olarak yorumlandı.
Fenerbahçe’de yönetim kötü gidişatın ardından durum değerlendirmesi yaptı. Şampiyonluk yarışının içinde olan sarı lacivertliler 46 yaşındaki çalıştırıcıya destek verme kararı alırken cumartesi günü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fatih Karagümrük maçı ile birlikte yeniden çıkışa geçileceğine inanılıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- ABD Dışişleri’nden S-400 açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
- Bahçelievler'de binada patlama!
- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
- Suya kapılan minibüste can pazarı
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- ABD Dışişleri’nden S-400 açıklaması