İşte Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı

12 Şubat 2021 Cuma, 09:18

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de kendi sahasında Galatasaray ve kupada Başakşehir’e yenilerek elenmesi teknik direktör Erol Bulut’un geleceğinin tartışılmasına neden olmuştu, ancak yönetim genç çalıştırıcaya tam destek kararı verdi. Oynanan futbolu eleştiren taraftarlar sosyal medyada Bulut’u Trend Topic yaparak genç hocaya sert eleştirilerde bulunması ise anlık tepki olarak yorumlandı.

Fenerbahçe’de yönetim kötü gidişatın ardından durum değerlendirmesi yaptı. Şampiyonluk yarışının içinde olan sarı lacivertliler 46 yaşındaki çalıştırıcıya destek verme kararı alırken cumartesi günü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fatih Karagümrük maçı ile birlikte yeniden çıkışa geçileceğine inanılıyor.