İşte Formula 1'in başlangıç tarihi ve yarış takvimi
Formula 1’de yeni sezon 4 ay gecikmeli de olsa başlıyor.
Formula 1’de yeni sezon 4 ay gecikmeli de olsa başlıyor. Koronavirüs nedeniyle 15 Mart’ta Avustralya’da başlaması gereken sezon iptal olan yarışlar nedeniyle start alamamıştı.
Formula 1 yaptığı açıklamada onaylanan ilk 8 yarış takvimini duyurdu. Normal sezona göre daha sık yarışlarına olacağı sezonun ilk 8 yarışı şöyle;
5 Temmuz – Avusturya
12 Temmuz – Avusturya
19 Temmuz – Macaristan
2 Ağustos – Britanya
9 Ağustos – Britanya
16 Ağustos – İspanya
30 Ağustos – Belçika
6 Eylül – İtalya
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