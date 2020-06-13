İşte Galatasaray Başkanının son durumu

13 Haziran 2020 Cumartesi, 16:14

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, bir dizi tedavi görüp ameliyat olan Başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'le bir araya geldi. Başkanımızın evinde gerçekleşen toplantıda Galatasaray'ın güncel konuları konuşuldu" ifadelerine yer verildi.

Abdurrahim Albayrak ise, "Çok korktuk, çok üzüldük, ancak başkanımızın durumu iyi" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili dün akşam çıkan haberlerle ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, şunları söyledi:

"Biraz önce Mustafa Cengiz Başkanımızı arkadaşlarla birlikte evinde ziyaret ettik. Dün akşam gerçekten çok üzüldük. Çok da korktuk. Çok ani ve beklemediğimiz bir telefon. İnsanlar dikkat etsin arkadaşlar. İnsanların aileleri var, sağlık sorunu var. İnsanları sağlık sorunlarına saygı duymak lazım. Başkanımız son derece iyi. Evindeydik. Bugün benim doğum günüm. Bana sürpriz yaptılar. Pasta hazırlatmış. Beraber pastayı kestik. Buradan sevgili başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım seni çok seviyorum. Herkes sizi çok seviyor. En kısa zamanda deplasmanlara beraber gitmeyi Yüce Allah'ım nasip eyler bize."

