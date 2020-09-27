İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi!
TFF, derbiye saatler kala Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi’ni açıkladı.
Süper Lig’de 3. hafta Galatasaray – Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. TFF, karşılaşmaya saatler kala Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi’ni açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre dev maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR olarak ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran bu zorlu karşılaşmada görev yapacak.
İşte günün maçlarının hakemleri VAR görevlendirmeleri:
13.30 Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor
HAKEM: Fırat Aydınus
VAR: Özgüç Türkalp
AVAR: Erdinç Sezertam
16.00 İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
VAR: Atilla Karaoğlan
AVAR: Tarık Ongun
16.00 Demir Grup Sivasspor – MKE Ankaragücü
HAKEM: Arda Kardeşler
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu
AVAR: Oğuzhan Uğurlu
19.00 Galatasaray – Fenerbahçe
HAKEM: Ali Palabıyık
VAR: Alper Ulusoy
AVAR: Serkan Tokat
AVAR: Bahattin Duran
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