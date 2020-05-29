İşte Galatasaray maskesi
Galatasaray Kulübü, pazartesi günü lisanslı maske satışına başlayacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, pazartesi günü lisanslı maske satışına başlayacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, korona virüs salgını nedeniyle koruyucu maske satışına başlıyor. GSStore’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Maske çeşitlerimiz pazartesi günü gsstore.org’da, çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda” denildi.
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