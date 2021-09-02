İşte Galatasaray'ın Oğulcan için yaptığı ödemenin perde arkası!

02 Eylül 2021 Perşembe, 01:03

Galatasaray'ın futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın daha fazla hak mahrumiyetine uğramadan forma giyebilmesi için Çaykur Rizespor'a yaptığı ödemenin perde arkasına www.cumhuriyet.com.tr ulaştı.

Rizespor Kulübü'nün gece geç saatlerde, "Ödeyecekler dedik, ÖDENDİ" çıkışına karşın, Galatasaray Kulübü'nün Rizespor'a gün içinde ihtarname çekerek, "Oğulcan Çağlayan konusunda devam eden hukuki süreç çerçevesinde lehimize bir karar çıkması halinde, bugün ödenen paranın yasal faiziyle birlikte iade edilmesi.." içerikli bir yazı gönderdiği öğrenildi. 02.09.2021 tarihli ihtarname yasal yollarla Rizespor Futbol Yatırımları San.Tic.AŞ'ye gönderildi.

TFF DİRETİNCE!

Oysa Galatasaray Kulübü, TFF ile yazışarak, UEFA'dan Avrupa Ligi katılım parasından bu ödemenin yapılacağını, bu gerekçeyle de Oğulcan'a lisans çıkarılmasını talep etmişti. Bu talebin gerekçesi de, Türk pasaportlu genç bir oyuncunun futbol oynamasına engel olunmaması olarak gösterilmişti. TFF ise Galatasaray'a Genel Sekreterlik imzası ile yolladığı yazıda ödemenin 10 Eylül'de yapılacağını, bu nedenle Oğulcan'a lisans verilemeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Bir anlamda TFF, Rizespor'un sıkıştırmasıyla, "Ya bugün ödersiniz, ya da oyuncunuz oynayamaz" restini çekti. Bunun üzerine Galatasaray, Oğulcan'a Türkiye ve UEFA'da lisans çıkmama tehlikesini ortadan kaldırmak için Rizespor'a, "itiraz yolu açık olmak ve ihtirazi tedbir şartı" ile ödeme yaptı.

GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE

Rizespor'un TFF aracalığıyla yaptığı girişime Galatasaray'dan 02.09.2021 sayılı ihtar hamlesi geldi. Kulüp avukatlarının imzasını taşıyan belgeyle Rizespor'a,".. davanın Yargıtay tarafından bozulması halinde ödenen paranın faiziyle iade ve fazlaya ilişkin her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla ihtar ve ihbar ederiz.." ihtar yollandı. Oğulcan Çağlayan konusunda Galatasaray Başkan Yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir'in yoğun bir mesai harcadığı biliniyor. Ayrıca Oğulcan davasında TFF çatısı altında futbolcu aleyhine verilen kararda imzası bulunan kişiler hakkındaki davaların da aynen sürdüğü öğrenildi.